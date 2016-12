foto Ansa Correlati Alitalia, avviata un'istruttoria dell'Antitrust sull'acquisizione di WindJet 22:15 - In attesa degli esiti della trattativa per l'integrazione di Windjet in Alitalia, fallita in serata, 4 voli della società siciliana in partenza dall'aeroporto di Fiumicino e diretti a Catania e Palermo sono stati cancellati. Oltre 460 i passeggeri coinvolti. In molti hanno accusato Windjet di aver continuato a vendere biglietti online nonostante l'incertezza. Riggio (Enac) a Tgcom24: "Caos scoppiato oggi perché trattativa in bilico". - In attesa degli esiti della trattativa per l'integrazione di Windjet in Alitalia, fallita in serata, 4 voli della società siciliana in partenza dall'aeroporto di Fiumicino e diretti a Catania e Palermo sono stati cancellati. Oltre 460 i passeggeri coinvolti. In molti hanno accusato Windjet di aver continuato a vendere biglietti online nonostante l'incertezza. Riggio (Enac) a Tgcom24: "Caos scoppiato oggi perché trattativa in bilico".

Alitalia: "Trattativa fallita"

In serata, una nota di Alitalia ha posto fine ad ogni incertezza decretando il proprio ritiro dal tavolo negoziale. "A seguito delle dichiarazioni odierne da parte dell'amministratore delegato di WindJet dalle quali è evidente la volontà della compagnia catanese di non rispettare le condizioni sottoscritte negli accordi - si legge nel comunicato - Alitalia informa che non vi è più spazio per ulteriori trattative con WindJet per l'acquisizione del vettore catanese". La mancanza di garanzie, quindi, ha spiegato Alitalia, avrebbe conferito all'operazione un "profilo di rischio assolutamente imprevedibile ed inaccettabile nell'ottica di una gestione seria e responsabile".



Senza garanzie stop lunedì

In giornata WindJet non si era presentata per la seconda volta di fila ad un incontro con l'Enac, l'autorità dell'aviazione civile. In assenza delle garanzie richieste e del concreto miglioramento della regolarità operativa dei voli già a partire da questo fine settimana, l'Enac ha quindi annunciato di essere costretta da lunedì 13 agosto a sospendere la licenza a WindJet per "manifesta incapacità" della società. L'autorità dell'aviazione civile ha anche chiesto al vettore di far fronte ai pagamenti dovuti alle società di gestione, agli handler e ai fornitori di servizi.



Sospesa la vendita dei biglietti

Intanto, WindJet, su richiesta dell'Enac, ha sospeso le vendite tramite sito web e call center. Per i voli già programmati è stato messo a disposizione il numero del call center 89.20.20. Lo si legge sul sito della compagnia.



Riggio (Enac) a Tgcom24: "Agito secondo regolamenti europei"

"Noi abbiamo un regolamento europeo che abbiamo applicato anche con Alitalia. Noi non sospendiamo le licenze finché c’è aperta una trattativa. Il nostro intento era quello di tutelare i passeggeri che avevano comprato i biglietti e soprattutto non ci sentivamo di giocare con le sorti di 500 dipendenti. Il caos è scoppiato oggi perché oggi la situazione si è incrinata con Alitalia. Abbiamo invitato a non emettere più biglietti". Così, ha spiegato in diretta a Tgcom24 Vito Riggio, presidente Enac. Sulle garanzie che chiede l’Enac, aggiunge: "Le garanzie che chiediamo sono quelle che chiedono i fornitori. Wind Jet ci aveva fatto trapelare che sarebbe entrata Alitalia, se così non è i creditori non forniranno più i servizi. Siamo nella medesima situazione che ci impedì di chiudere Alitalia. Noi siamo sempre stati sotto la vigilanza dell’opinione pubblica. Finché c’è una trattativa che potrebbe evitare il fallimento di una compagnia, sarebbe errato fermare la compagnia".



La compagnia: "No a condizioni vessatorie da Alitalia"

Da parte sua WindJet, in giornata, prima della notizia del ritiro di Alitalia, ha comunicato di aver fatto fronte " fin dal 25 luglio a tutte le condizioni minime richieste per chiudere le operazioni" con la compagnia di bandiera. L'ad di Windjet, Stefano Rantuccio, ha accusato Alitalia di aver "continuato a differire senza motivo" la firma degli accordi, "puntando a ottenere vantaggi ulteriori rispetto a quanto pattuito, imponendo condizioni vessatorie e usando a pretesto la necessità di ricevere documentazione da terze parti".