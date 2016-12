Aereo parte in ritardo, scoppia la rissa a bordo

Il volo era programmato alle 10.05 ma è partito alla fine alle 15.17. Dopo l'imbarco ai passeggeri è stato comunicato che il volo avrebbe ritardato di un'ora. Successivamente, è stato annunciato che non sarebbe potuto partire prima delle 15 a causa della chiusura temporanea dello scalo di Karpathos. A quel punto i passeggeri sono stati invitati a scendere ma un passeggero di 52 anni con la sua famigliola, con un bambino, avrebbe protestato e si sarebbe rifiutato di scendere. Dopo l'intervento del comandante, è nata una lite, con spintoni. A quel punto l'intervento delle forze dell'ordine.



Blue Panorama: "Eventi imprevedibili"

Sull'episodio interviene Blue Panorama che segnala "un ritardo complessivo di 5 ore e 10 minuti a causa del concatenamento di due distinti eventi di forza maggiore. Il velivolo previsto per la destinazione Karpathos è atterrato a Fiumicino con 1 ora e 45 minuti di ritardo, a causa della bassa visibilità presente questa mattina sull'isola di Pantelleria da cui proveniva.

Alle ore 6.15 - si legge in una notqa - sull'isola vi erano infatti solo 500 metri di visibilità orizzontale a fronte dei minimi previsti dalle normative applicabili di 2.250 metri. Il volo è quindi potuto atterrare a Pantelleria alle ore 9.05 allorché le circostanze metereologiche l'hanno consentito.



Il ritardo così accumulato ha impedito l'immediato ridecollo per Karpathos causa la chiusura dell'aeroporto reco fra le ore 13.30 e le ore 17.30, chiusura regolamentata dal cosiddetto NOTAM, che disciplina l'operabilità aerea di un aeroporto. Il volo per Karpathos con 139 passeggeri a bordo ha pertanto dovuto attendere le ore 15.15 per decollare con atterraggio previsto esattamente alle ore 17:30, orario di riapertura dello scalo greco.



Durante le operazioni di attesa per assicurare comfort ed assistenza ai passeggeri, il comandante del volo, a seguito di un confronto con un passeggero, ha riportato una contusione che ne ha richiesto il controllo sanitario; il fatto è stato denunciato alla Polizia Giudiziaria".



La compagnia "si rammarica per il disagio occorso ai propri passeggeri e sottolinea l'assoluta imprevedibilità di eventi di forza maggiore di cui non può essere ritenuta responsabile".