Schianto su percorso da rally nel Frusinate Morti il pilota e il navigatore

23:47 - Tragedia su un percorso da rally, in Ciociaria. Due persone, il pilota e il suo navigatore, sono morte dopo che la loro auto è uscita fuori strada, ribaltandosi. E' successo a Santopadre, nel Frusinate, mentre i due portavano la macchina nella loro scuderia. Le vittime sono Francesco Cascone, 27 anni, di Sora, e Vittorio Canestraro, 52, di Fontechiari. Indagano i carabinieri di Sora. Aci Sport ha annullato per lutto la gara prevista nel weekend.

Poco dopo mezzanotte, la Renault Clio, che i due corridori stavano portando nella loro scuderia in località Barbanera, per cause ancora in fase di accertamento è finita in un burrone.



Volo di venti metri

La tragedia si è verificata in località Barbarossa in un punto ricco di tornanti e strapiombi. Francesco Cascone e Vittorio Canestraro sono morti dopo un volo di venti metri. I soccorsi sono scattati in pochi minuti, ma per vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile non è stato facile raggiungere la vettura in fiamme.



Senza casco e cinture?

Sono sicuramente morti sul colpo. Ma c'è un'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli inquirenti: i due, stando alla dinamica dell'incidente e stando a quanto riferito dai soccorritori, si presume non indossassero il casco e le cinture. I corpi, infatti, sono stati trovati almeno venti metri lontano dall'abitacolo dell'auto. Elemento questo che fa presumere, ai primi rilievi, che fossero senza protezione.



La Clio Renault ha preso prima il dosso dalla parte contraria per poi rimbalzare nel dirupo. Al vaglio degli inquirenti anche l'alta velocità o una possibile manovra errata. Francesco Cascone, di Sora, abitava nella località Le Compre, a pochi chilometri dal confine con l'Abruzzo. Il ragazzo, proveniente da una famiglia di muratori, faceva invece il meccanico e aveva, con il cognato, un'officina. Sia lui che Vittorio avevano una forte passione per i motori. Entrambi erano molto conosciuti nell'ambiente delle gare automobilistiche del posto.



La tragedia di Lucca a luglio

Meno di un mese fa, una coppia di piloti, fidanzati, sono morti durante un rally in Toscana. Questo tipo di competizioni ha già mietuto vittime in passato nel Frusinate. Durante il rally di Alatri, a causa di una macchina uscita fuori strada, nel 2006, venne travolto e ucciso un ventiduenne di Frosinone.



I precedenti nel Frusinate

Nel 2005 a Roccasecca, sempre nell'ambito di un rally, a perdere la vita fu Cristian Pastore di Cassino, mentre durante il rally di Pico venne travolta e uccisa la compagna di un pilota che stava osservando l'esibizione lungo un tornante. Per la morte dei due piloti la Procura di Cassino ha aperto un fascicolo.