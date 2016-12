foto LaPresse

- Nel primo semestre 2012 banche e finanziarie hanno concesso agli italiani oltre 24 milioni di euro in prestiti personali da impiegare per viaggi e vacanze. Anche in periodo di crisi, dunque, piuttosto che rinunciare alle vacanze gli italiani hanno scelto di dilazionarne i costi, chiedendo, secondo i dati di prestiti.it, in media 4.100 euro, il 41% in meno rispetto al 2011, quando si cercava di ottenere un prestito medio di 7.000 euro.