foto Ansa

11:04

- E' caccia all'assassino che ieri sera ha ucciso un falegname di 43 anni nel suo appartamento a Roma. Non è stato ancora eseguito alcun fermo da parte della polizia ma gli agenti della squadra mobile della questura di Roma sono alla ricerca di uno slavo, che lavorava per la vittima, di cui era anche affittuario, sospettato dell'omicidio. Il falegname, torturato fino alla morte, è stato trovato privo di vita in un appartamento a Casal del Marmo.