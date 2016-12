Droghe leggere, Riccardi apre al dibattito

foto Ansa Correlati Droga, cala il consumo di cocaina 20:12 - Il ministro per la Cooperazione con delega al contrasto alle tossicodipendenze, Andrea Riccardi, non intende sottrarsi "al dibattito sulla legalizzazione delle droghe leggere, che si è riavviato in questi giorni". Lo afferma nella Relazione al Parlamento sull'uso delle sostanze stupefacenti. Per il ministro il tema richiede un confronto articolato e di lungo periodo. Il rapporto rivela che i consumi di droga sono in calo, ma non tra i giovani. - Il ministro per la Cooperazione con delega al contrasto alle tossicodipendenze, Andrea Riccardi, non intende sottrarsi "al dibattito sulla legalizzazione delle droghe leggere, che si è riavviato in questi giorni". Lo afferma nella Relazione al Parlamento sull'uso delle sostanze stupefacenti. Per il ministro il tema richiede un confronto articolato e di lungo periodo. Il rapporto rivela che i consumi di droga sono in calo, ma non tra i giovani.

"Non intendo sottrarmi al dibattito sulla legalizzazione delle droghe leggere. L'argomento, per la sua estrema delicatezza e le sue molteplici e rilevantissime implicazioni, richiede di essere affrontato nelle competenti sedi istituzionali, con i tempi necessari ad un confronto ricco ed articolato che certo non può realizzarsi nel breve periodo di governo che mi è stato affidato", ha dichiarato.



"I consumi calano, ma aumentano le assunzioni tra i giovani"

I consumi di sostanze stupefacenti sono in calo, ma non mancano i problemi, come l'uso di droga da parte di giovani e studenti. E' l'allarme della relazione 2012 antidroga al Parlamento sull'uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia, che riporta i dati relativi al 2011 e al primo semestre 2012. Il ministro Riccardi evidenzia le forme di dipendenza legate al gioco e gli eccessi nel consumo di alcol, che interessano in particolare gli studenti.



"Meno cocaina e allucinogeni, più cannabis"

"Per quanto concerne la lettura dei dati - ha aggiunto Riccardi - sono consapevole dei pericoli insiti nelle generalizzazioni. E' vero che il dato sui consumi di sostanze stupefacenti indica che la tendenza alla contrazione, in atto ormai da alcuni anni, puo' ritenersi sostanzialmente confermata. E' altrettanto vero, però, che questa tendenza, oltre a presentare, in generale, un'intensità minore rispetto a quella riscontrata nel 2010, si manifesta in modo differente in relazione al tipo di sostanza e alle diverse aree del territorio nazionale".



Per la cannabis, cita come esempio il ministro, si riscontra una "lieve tendenza all'aumento tra la popolazione studentesca; sempre tra i giovani, si assiste a una ripresa dei consumi di stimolanti, mentre i consumi di cocaina e allucinogeni presentano un trend in diminuzione". Per l'eroina si nota, "in generale, una diminuzione dei consumi; tuttavia preoccupa la stabilità dell'assunzione di tale micidiale droga da parte degli studenti dell'Italia meridionale e insulare e della popolazione femminile. La contrazione dei consumi, inoltre, sembra essere accompagnata da un aumento della frequenza di assunzione tra gli studenti che hanno provato eroina negli ultimi trenta giorni. Analogo discorso si puo' fare per la cocaina, tenuto conto che in una parte della popolazione giovanile, 16-17enni, non si è potuto registrare alcun decremento".



Inoltre, "rispetto al 2010, si registra la chiusura di 26 strutture socio-riabilitative". Secondo il ministro, "si assiste a una tendenza, ormai pluriennale, a non sottoporre gli utenti in trattamento presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) ai test per le principali patologie infettive correlate (AIDS ed epatiti B e C); si riscontra un bassissimo utilizzo della possibilità, prevista dalla legge, di affidamento in prova dei detenuti tossicodipendenti al servizio sociale, per proseguire o intraprendere attività terapeutica".



"Cresce l'allerta sulla dipendenza dal gioco d'azzardo"

Altra allerta del ministro, la diffusione di "forme di dipendenza legate al gioco d'azzardo, anche tra la popolazione studentesca". E poi "il consumo dell'alcol e gli episodi di ubriachezza tra gli studenti, anche se in flessione, meritano comunque particolare attenzione". "In materia di carcere e droga e in tema di ludopatia ho già intrapreso iniziative - scrive il ministro nell'introduzione alla relazione al parlamento 2012 - e ribadisco in questa sede il mio impegno". Riccardi sottolinea anche le "difficoltà economiche in cui si trovano, in modo non omogeneo su tutto il territorio nazionale, le strutture pubbliche e del privato sociale".