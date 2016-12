foto Da video

21:56

- Una mega-rissa è scoppiata in piazza di Spagna, a Roma, tra vetturini ed animalisti per la controversa questione delle botticelle. Il bilancio degli scontri scanditi dall'uso di bastoni e bottiglie è di cinque feriti e tre fermati. Per far tornare la calma è stato necessario l'intervento dei carabinieri.