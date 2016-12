Andreotti ricoverato in ospedale a Roma

foto LaPresse Correlati Andreotti ricoverato per crisi respiratoria 08:47 - Il senatore a vita Giulio Andreotti, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un'aritmia, poi regredita spontaneamente. Il suo portavoce a Tgcom24 rassicura: "Niente di grave". Il 93enne storico esponente della Democrazia Cristiana aveva avuto una crisi cardiaca per una bronchite non curata il 3 maggio. Ma si era ripreso ed era tornato alla vita normale. - Il senatore a vita Giulio Andreotti, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un'aritmia, poi regredita spontaneamente. Il suo portavoce a Tgcom24 rassicura: "Niente di grave". Il 93enne storico esponente della Democrazia Cristiana aveva avuto una crisi cardiaca per una bronchite non curata il 3 maggio. Ma si era ripreso ed era tornato alla vita normale.

Il portavoce del senatore ha detto a Tgcom24 che il ricovero non è "niente di male". Giulio Andreotti è stato ricoverato intorno alle 20 per accertamenti in seguito a un'aritmia, che è regredita spontaneamente. Il senatore rimane in osservazione all'ospedale, ma ha passato una notte tranquilla e secondo i medici le sue condizioni generali "si confermano soddisfacenti".