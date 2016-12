Tenta stupro, ma la vittima lo arresta

foto Da video 22:03 - Ha aggredito una donna, afferrandola e palpeggiandola, con il chiaro intento di violentarla, ma la vittima, una poliziotta in servizio presso il Commissariato di San Lorenzo (Roma) è riuscita a divincolarsi dalla presa dell’aggressore, lo ha rincorso per alcune centinaia di metri e lo ha arrestato. Per L.P., 58enne di origine francese, sono scattate le manette per il reato di violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. - Ha aggredito una donna, afferrandola e palpeggiandola, con il chiaro intento di violentarla, ma la vittima, una poliziotta in servizio presso il Commissariato di San Lorenzo (Roma) è riuscita a divincolarsi dalla presa dell’aggressore, lo ha rincorso per alcune centinaia di metri e lo ha arrestato. Per L.P., 58enne di origine francese, sono scattate le manette per il reato di violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, dopo le ore 20. La donna, un agente di polizia, aveva appena finito il proprio turno di servizio e si accingeva a salire sulla sua moto parcheggiata in viale dell'Università, quando è stata aggredita.



L'agente, dopo un attimo di sorpresa, è riuscita a divincolarsi dalla presa dell’aggressore e a ripararsi dietro la propria moto. L'uomo non si è dato per vinto e le si è avvicinato di nuovo, colpendola con calci e pugni per vincere la sua resistenza ma poi, alla vivace reazione dell'agente, ha capito che era meglio darsi alla fuga. Ha gettato la moto contro la donna, fuggendo in direzione di viale Ippocrate.



La poliziotta, subito riavutasi dall’aggressione, ha iniziato a rincorrerlo, avvisando nel contempo il "113" di quanto stava accadendo. Giunta in Largo Marchiafava la poliziotta ha avuto l'ausilio di una pattuglia del Commissariato San Lorenzo, giunta a tempo di record sul posto ed insieme hanno intercettato e bloccato il fuggitivo al termine di una breve colluttazione, vanificando il suo tentativo di fuga.



L’agente, dopo aver assicurato l’uomo all’interno dell’auto della Polizia, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del vicino ospedale per le lesioni e le contusioni riportate. Per L.P., invece, sono scattate le manette. Del suo arresto è stata data notizia al Consolato francese. Nella mattinata odierna l’uomo è stato condotto presso il Tribunale, dove è stato giudicato con rito direttissimo e condannato ad un anno e 2 mesi di reclusione. Per lui sono anche iniziate le procedure per il provvedimento di espulsione.