Frosinone, 15enne ruba macchina e va a Milano

foto LaPresse 19:17 - Ha rubato un'auto e ha percorso ottocento chilometri senza patente, a soli quindici anni, per poter dare un bacio alla fidanzatina conosciuta qualche settimana fa al mare. Protagonista della temeraria esperienza è stato un adolescente rumeno, residente a Fiuggi che, però, è stato denunciato per furto. - Ha rubato un'auto e ha percorso ottocento chilometri senza patente, a soli quindici anni, per poter dare un bacio alla fidanzatina conosciuta qualche settimana fa al mare. Protagonista della temeraria esperienza è stato un adolescente rumeno, residente a Fiuggi che, però, è stato denunciato per furto.

La vicenda ha avuto inizio ieri pomeriggio in un centro ippico della cittadina termale dove il giovane stava trascorrendo un pomeriggio insieme ai genitori. Improvvisamente è sparito e insieme a lui la macchina del titolare della struttura sportiva.



Quando sia i genitori che proprietario della vettura si sono accorti della sparizione è scattata la denuncia al commissariato di Polizia. In pochi minuti gli agenti del questore Giuseppe De Matteis, hanno dato il via alle verifiche e con l'aiuto dei colleghi della Stradale sono riusciti a scoprire che la vettura era stata intercettata al casello di Milano.



I poliziotti di Fiuggi hanno immediatamente contattatoi colleghi della questura di Milano che dopo una lunga serie di ricerche hanno rintracciato i due innamorati in un parcheggio del centro, accanto all'auto rubata. La rocambolesca fuga del quindicenne si è fortunatamente conclusa senza incidenti e con la riconsegna del ragazzo ai genitori e la restituzione dell'autovettura al legittimo proprietario.