- E' prevista alla fine della prossima settimana la chiusura della fase istruttoria nei confronti di Paolo Gabriele, l'aiutante di camera di Benedetto XVI accusato di furto di documenti dall'appartamento pontificio. Non più quindi tra il 6 e il 7, come si era pensato in un primo tempo. Le conclusioni della istruttoria, si apprende dalla sala stampa vaticana, dovrebbero essere presentate tra il 9 e l'11 agosto.