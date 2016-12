foto Dal Web

- Rispetto al primo semestre 2011, nello stesso periodo 2012 il traffico sulla rete autostradale è calato dell'8-10%. A rilevarlo è l'Anas, secondo cui i motivi principali sono la crisi economica e l'aumento del prezzo del carburante. In occasione dell'esodo estivo, però, l'ente prevede che la contrazione sarà minore: sempre a causa della crisi le famiglie preferiranno spostarsi in macchina piuttosto che in treno o aereo.