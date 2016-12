foto Getty

- E' stato arrestato in Spagna uno degli autori dell'omicidio del gioielliere Francesco Lenzi. I carabinieri del Gruppo di Ostia, in collaborazione con l'Interpol, hanno posto fine alla rocambolesca fuga del trentenne romeno Robert Georgian Nicolau, uno degli autori dell'omicidio, latitante da oltre due anni. L'uomo è stato scovato in Spagna, a Bilbao, dove è stato catturato e, nei prossimi giorni, verrà estradato in Italia.