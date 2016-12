Blitz del fisco sulla movida romana

foto LaPresse

23:25

- Vasta operazione antievasione a Roma, nel cuore della movida nel quartiere di San Lorenzo, messa in campo dalla direzione provinciale III di Roma. Cinquanta ispettori del fisco stanno svolgendo, in nuclei operativi, controlli sul rilascio degli scontrini e sulla eventuale presenza di lavoratori in nero in pub, ristoranti e locali. Per tutta la notte gli uomini dell'Agenzia delle entrate presidieranno le casse.