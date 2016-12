foto Ansa Correlati Corte Conti: evasione solo scalfita 08:35 - Il 38% dei controlli su scontrini e ricevute fiscali in tutta Italia è risultato irregolare. Sono i dati della Guardia di finanza relativi ai controlli effettuati nei primi sette mesi dell'anno in diverse città e località di vacanza, da Cortina a Capri, da Courmayeur a Milano e Roma, da Napoli a Palermo e alla riviera romagnola. In particolare, i controlli hanno interessato 20.634 soggetti: di questi 7.849 sono risultati irregolari. - Il 38% dei controlli su scontrini e ricevute fiscali in tutta Italia è risultato irregolare. Sono i dati della Guardia di finanza relativi ai controlli effettuati nei primi sette mesi dell'anno in diverse città e località di vacanza, da Cortina a Capri, da Courmayeur a Milano e Roma, da Napoli a Palermo e alla riviera romagnola. In particolare, i controlli hanno interessato 20.634 soggetti: di questi 7.849 sono risultati irregolari.

I risultati sono il frutto di un'azione mirata della Guardia di Finanza, che dall'inizio dell'anno ha avviato una serie di controlli "di massa" in tutta Italia.



Nel dettaglio, i controlli sull'emissione di scontrini e ricevute fiscali hanno interessato 20.634 soggetti: di questi 7.849 - il 38% appunto - sono risultati irregolari. Nel corso delle verifiche, inoltre, sono stati scoperti 1.166 lavoratori in nero, con 24 datori di lavoro completamente inesistenti per il fisco e dunque evasori totali.



Per quanto riguarda invece la lotta alla contraffazione e alla pirateria, gli uomini delle Fiamme Gialle dall'inizio dell'anno hanno sequestrato oltre 4 milioni di prodotti falsi, denunciando 264 persone.



Intensificati i controlli nelle località turistiche

Con l'arrivo del mese di agosto, saranno intensificati controlli contro l'evasione fiscale nelle città d'arte e nelle principali località turistiche. In particolare, sottolinea il Comando generale della Guardia di Finanza, verranno intensificati le verifiche sulle "case vacanza", strutture che spesso vengono affittate in nero dai proprietari.



Controlli nei distributori di carburante per l'esodo

Verificare la qualità del carburante, l'effettivo quantitativo di benzina erogata e la corrispondenza tra il prezzo indicato e quello applicato. Questo l'obiettivo delle centinaia di finanzieri che dallo scorso weekend sono impegnati nei controlli ai distributori di carburante, per evitare sorprese ai cittadini durante l'esodo. Nel fine settimana appena trascorso, la Gdf ha controllato 1.300 distributori, scoprendo 201 irregolarità.