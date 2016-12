foto Meteo.it Correlati Meteo, ancora un weekend bollente

La situazione in Europa 07:45 - Il caldo intenso e l'afa si attenuano in parte in questo inizio di settimana, ma le temperature restano sopra la media in molte zone. Verso la fine della settimana l'Anticiclone Nord Africano tornerà nuovamente a spingersi verso le nostre regioni riportando le temperature vicine ai 40 gradi. Il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. - Il caldo intenso e l'afa si attenuano in parte in questo inizio di settimana, ma le temperature restano sopra la media in molte zone. Verso la fine della settimana l'Anticiclone Nord Africano tornerà nuovamente a spingersi verso le nostre regioni riportando le temperature vicine ai 40 gradi. Il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque.

Oggi un po' di nuvolosità sparsa in gran parte del Nord portata da una debole ventilazione orientale. Le zone soleggiate saranno comunque ampie in Pianura Padana, Liguria e coste adriatiche; le nubi saranno accompagnate da rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale.



Al Centrosud e Isole la giornata sarà ben soleggiata, a parte un po' di nuvolosità in sviluppo nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica.



Temperature massime in lieve calo sulle regioni centro-meridionali ma con ancora punte di 34-35 gradi all’estremo Sud.



Venti moderati di Bora sull’alto Adriatico e di Maestrale al Centrosud.



Dalla seconda parte della settimana dovremo fare i conti con una nuova rimonta dell'Anticiclone Africano, la quinta dall'inizio dell'estate, che darà inizio a una nuova ondata di caldo con temperature sicuramente superiori ai 35°C e le punte più elevate, vicine ai 40°C, ancora una volta più probabili in Emilia Romagna, zone interne del Centro e regioni meridionali. Il caldo toccherà il suo apice tra il weekend del 4-5 agosto e l'inizio della settimana successiva.



