foto LaPresse

21:04

- Un incendio di sterpaglie a Roma, tra i quartieri Trionfale e Monte Mario, nella zona nord della città, sta provocando una sorta di "pioggia" di cenere anche nel centro della capitale per il forte vento. Da piazza Cavour è visibile una densa nuvola nera. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre, in particolare in via degli Ammiragli, e dicono che l'incendio è circoscritto.