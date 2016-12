foto Ansa

14:33

- Il centro clinico del carcere di Regina Coeli rischia la chiusura. Ad affermarlo il garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni. "Esistono gravi carenze strutturali e non. Abbiamo sollevato la questione presso la Asl, che ha mandato gli ispettori e ci ha risposto con una lettera in cui si dice che la situazione è molto grave", ha aggiunto. Per l'Asl infatti bisogna intervenire "celermente" perché il centro "così com'è andrebbe chiuso".