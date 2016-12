Tenta una rapina, ladro colto da infarto

foto LaPresse

11:32

- "Non sono qui per aprire un conto. Datemi tutti i soldi che avete o vi faccio saltare in aria", e sul tavolo appoggia un groviglio di cavi elettrici simile ad una bomba. A parlare un pregiudicato di 54 anni, che ha tentato una rapina in un ufficio postale a via Togliatti, a Roma. L'uomo ha minacciato di far esplodere una bomba, rivelatasi falsa, e dopo è stato colto da un malore. E' stato soccorso e trasportato in ospedale.