Il decesso dopo una trasfusione con una flebo sbagliata 18:39 - Benché prematuro, pesava infatti solo 780 grammi, era nato sano il neonato morto il 29 giugno all'ospedale San Giovanni di Roma dopo che gli era stato somministrato per errore latte per endovena. E' questo il risultato della seconda autopsia sul cadavere. La Procura ha chiesto agli esperti di chiarire se dopo l'errore i medici abbiano adottato la giusta terapia per salvare la vita al piccolo.

Il professor Saverio Potenza e l'istologo Ugo Di Tondo, nominati dalla Procura di Roma, insieme ai periti nominati dai difensori degli indagati e dalla famiglia della vittima, hanno compiuto alcuni prelievi sui quali saranno svolti successivi accertamenti. Le analisi si concentreranno in particolare sul midollo spinale del piccolo Marcus De Vega e su un rene.



Ciò che hanno chiarito al momento i medici è che Marcus è nato sano anche se prematuro poiché il parto è avvenuto a 30 settimane. Esclusa invece l'ipotesi che il decesso sia avvenuto a seguito di un'infezione. Intanto davanti al procuratore aggiunto, Leonardo Frisani, inizieranno lunedì gli interrogatori degli indagati, in tutto 20 persone, 7 medici e 13 infermieri che hanno prestato servizio nel reparto neonatale del San Giovanni. Per loro l'accusa è omicidio colposo.