Esodo, week end da "bollino rosso"

foto Dal Web Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 17:59 - Il weekend alle porte sarà segnato dalle partenze estive con traffico intenso sull'intera rete di Autostrade per l'Italia. Tuttavia, informa Autostrade, quest'anno non sono previste code né particolari criticità, grazie anche all'apertura di circa 120 km di terze corsie. Il traffico da "bollino rosso" è previsto per domani pomeriggio, per l'intera giornata di sabato e domenica mattina con spostamenti di lunga percorrenza soprattutto verso Sud. - Il weekend alle porte sarà segnato dalle partenze estive con traffico intenso sull'intera rete di Autostrade per l'Italia. Tuttavia, informa Autostrade, quest'anno non sono previste code né particolari criticità, grazie anche all'apertura di circa 120 km di terze corsie. Il traffico da "bollino rosso" è previsto per domani pomeriggio, per l'intera giornata di sabato e domenica mattina con spostamenti di lunga percorrenza soprattutto verso Sud.

La circolazione, continua Autostrade, sarà favorita dalla rimozione dei cantieri di lavoro, solo 12 non rimovibili dove comunque sarà garantita la fluidità attraverso il mantenimento del numero di corsie preesistenti, senza strozzature. Ad una migliore scorrevolezza del traffico concorrerà anche il blocco dei mezzi pesanti previsto nelle giornate di venerdì 27 luglio (ore 14-23), sabato 28 luglio (ore 7-23) e domenica 29 luglio (ore 7-24).



I flussi di traffico saranno più intensi sull'A1 (da Milano a Napoli) e sull'A14 Adriatica (da Bologna ad Ancona), sui tratti liguri verso le riviere di Ponente e Levante, sull'A4 Milano-Brescia, in direzione Venezia. Flussi elevati anche sull'A3 Napoli-Salerno e sull'A30 Caserta -Salerno verso la Calabria. Traffico intenso, infine, ai valichi di frontiera con Slovenia, Francia, Svizzera ed Austria, sia in uscita dall'Italia che in entrata per l'arrivo dei turisti stranieri.