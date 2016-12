foto Guardia di Finanza di Fiumicino 11:47 - In Italia negli ultimi due anni è calato il consumo di cocaina, eroina e metamfetamina, ma quello di cannabis è rimasto più o meno stabile. E' invece aumentato, nell'ultimo anno, il ricorso a ketamina ed ecstasy. E' quanto emerge da uno studio che ha monitorato 17 città italiane analizzando le sostanze presenti nelle acque reflue. - In Italia negli ultimi due anni è calato il consumo di cocaina, eroina e metamfetamina, ma quello di cannabis è rimasto più o meno stabile. E' invece aumentato, nell'ultimo anno, il ricorso a ketamina ed ecstasy. E' quanto emerge da uno studio che ha monitorato 17 città italiane analizzando le sostanze presenti nelle acque reflue.

I dati emergono dalla ricerca condotta dall' Istituto Mario Negri di Milano, che ha analizzato i campioni di acque reflue prelevati per sette giorni consecutivi nei depuratori di 19 città europee, e pubblicata sulla rivista "Science of the Total Environment". Le analisi dei metaboliti degli stupefacenti nelle acque sono state realizzate a Torino, Milano, Merano, Gorizia, Verona, Bologna , Firenze, Perugia, Terni, Roma, Pescara, Napoli, Bari, Potenza Palermo, Cagliari, Nuoro.



A Perugia il più alto consumo di eroina

E' stato così rilevato che attualmente il consumo di eroina interessa maggiormente il centro Italia, con Perugia capofila (5 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti), seguita da Roma, Firenze e Terni (3 dosi/ giorno/1000 abitanti). La cocaina invece è più usata a Roma e Napoli (7-8 dosi/giorno/1000 abitanti), seguite da Milano, Torino, Firenze e Perugia (5 dosi/giorno/1000 abitanti).



A Milano consumo di cocaina 5-10 volte superiore a Nord Europa

Il consumo di droga a Milano è mediamente in linea con quello di altre città europee, anche se con alcune particolarità. L'uso di cocaina nel capoluogo lombardo è infatti 5-10 superiore a quello di Svezia, Norvegia, Finlandia, Croazia e Repubblica Ceca, ma inferiore (circa la metà) a quello di Olanda, Belgio (Anversa), Regno Unito e Spagna.



Il consumo complessivo di cocaina in Europa è stato di circa 356 chili al giorno, un quantitativo pari a circa il 10-15% della produzione mondiale (secondo le stime dell'Onu). I consumi di ecstasy e amfetamina a Milano sono risultati molto contenuti, ed inferiori a quelli misurati in Olanda, Belgio e Gran Bretagna, mentre si è riscontrato un consumo relativamente elevato di metamfetamina, inferiore a quello misurato a Oslo, Helsinki, Turku (Finlandia) e Budweis (Repubblica Ceca), ma superiore a quello di tutte le altre citta' analizzate. I consumi piu' elevati di cannabis sono stati riscontrati in Olanda, Francia e Spagna, seguite da Italia, Croazia e Repubblica Ceca. Cocaina ed ecstasy si confermano droghe "ricreazionali", con consumi molto maggiori nel week end.