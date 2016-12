foto Vigili del Fuoco

19:57

- Una piccola imbarcazione con quattro persone a bordo, tra cui due bambini, si è rovesciata nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Una squadra dei vigili del fuoco e un elicottero hanno raggiunto il posto per le ricerche. Due persone sarebbero già state portate in salvo da un'imbarcazione che si trovava nei pressi del luogo dell'incidente, mentre altre due sarebbero disperse. Non si sa se si tratta dei bambini.