Roma, Gdf scopre falsa cieca 82enne

foto Ansa 12:01 - Per lo Stato era completamente cieca, ma in realtà una 82enne di San Cesareo (Roma), beneficiaria di una pensione come non vedente, andava regolarmente in giro da sola a fare la spesa o a pagare le bollette. Scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Roma, la donna è stata denunciata per truffa aggravata ai danni dello Stato, mentre la posizione dei medici, che all'epoca avrebbero certificato la cecità, è al vaglio delle Fiamme gialle.

Gli inquirenti hanno seguito e ripreso l'anziana: l'82enne, spiegano gli investigatori, "si aggirava da sola per le vie della cittadina, recandosi normalmente presso gli uffici postali per il pagamento delle utenze domestiche e al supermercato, ove si accertava con i propri occhi della scadenza dei prodotti e selezionava le monete per saldare alla cassa il conto dei generi acquistati".



L'anziana era riuscita ad ottenere la pensione di cecità e l'indennità di accompagnamento a conclusione del previsto iter procedurale che aveva sancito il suo stato di non vedente, sulla base di una visita eseguita dalla Commissione medica di una Asl della capitale.