Meteo, da oggi torna il caldo torrido

In questa seconda parte della settimana protagonista sarà l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano che porterà tanto sole e temperature in crescita, con il caldo che da domani diventerà intenso specie al Centrosud; nuvole e qualche temporale solo nel fine settimana sulle regioni settentrionali lambire da più fresche correnti atlantiche.

Quindi oggi al mattino prevalenza di tempo bello, con appena qualche nuvola innocua in più all’estremo Nordest e in Calabria. Nel pomeriggio nuvole in aumento sui rilievi della Penisola, con isolati temporali sull’Appennino Centrale; sempre in generale bello altrove. Temperature ovunque in crescita, con massime in generale comprese fra 28 e 34 gradi. Venti di Maestrale da deboli a moderati sulle regioni meridionali.



Venerdì un po’ di nuvole e qualche breve temporale pomeridiano sulle Alpi, bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature ovunque in aumento, specie al Centrosud e Isole Maggiori