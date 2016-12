- Sono 20, 7 medici e 13 infermieri, gli indagati per la morte del neonato all'ospedale San Giovanni di Roma a causa della somministrazione di latte per endovena. La Procura ha deciso di far svolgere una nuova autopsia, e ha iscritto oggi sul registro degli indagati anche i nomi dei 13 infermieri del nosocomio capitolino. E' stata inoltre effettuata un'ispezione, durata sette ore, su disposizione del ministro della Salute Balduzzi.

Tubicini scambiati

Gli ispettori confermano che ciò che si è verificato è stato "lo scambio tra il catetere enterale (per via orale o gastroeneterica, ndr) e quello parenterale (collegato alla circolazione sanguigna, ndr)". Sembra, affermano, ''che verso le 14 in seguito alla somministrazione di circa 20 cc di latte per via parenterale, la pompa dell'infusione è andata in allarme, con l'effetto di bloccare la somministrazione. Il personale infermieristico ha segnalato l'accaduto al personale medico, come risulta dalla cartella, con riferimento allo scambio avvenuto. Nel pomeriggio il bimbo ha presentato un progressivo peggioramento delle condizioni di salute". Alle 4,35 del 29 giugno il neonato è deceduto.

Volontà di nascondere

Nella relazione degli ispettori si mette in evidenza un "clima di conflittualità tra il personale". Inoltre, gli ispettori spiegano che "emergono suggestioni che sembrano indicare la volontà di nascondere quanto avvenuto".

Lacune e cancellazioni nella cartella clinica

Nella relazione si legge di redazione "lacunosa" della cartella clinica: "Il criterio della temporalità nella scrittura della documentazione sanitaria non viene rispettato poiché mancano gli orari". Inoltre si denuncia la presenza di "cancellature e modifiche non sempre chiaramente identificate".

Incubatrici datate e carenza di personale

Si rileva la presenza di incubatrici "datate", "numero limitato del personale sanitario addetto" e "inadeguata organizzazione e gestione del personale". Gli ispettori denunciano pure "l'assenza di procedure e protocolli diagnostico-terapeutici".

Madre informata nelle ore seguenti

Per quanto riguarda la comunicazione dell'evento "risulta che la madre sia stata informata nelle ore successive rispetto al suo verificarsi".

Mappa reparti e obbligo norma Ue anti-errore

Il ministro Balduzzi ha disposto che un questionario venga inviato a tutti i reparti di terapia intensiva neonatale per "poter stilare una mappatura, entro la fine della settimana, delle procedure dei reparti in modo da evitare il rischio specifico e redigere una raccomandazione per la prevenzione della mortalità neonatale". E' inoltre stata data disposizione agli uffici del ministero di studiare come "rendere obbligatorie, anche in Italia, le disposizioni Ue che in altri Paesi hanno impedito il reiterarsi di casi come quello avvenuto all'ospedale San Giovanni".