- A Cerveteri, vicino Roma, una festa in piazza si è trasformata in una maxirissa tra una trentina di animalisti e decine di abitanti del paese laziale. Tutta colpa di un maialino usato come premio. Durante lo scontro un'animalista è stata colpita alla testa con un vassoio e ricoverata. I carabinieri della stazione di Cerveteri sono dovuti intervenire per separare le due fazioni.