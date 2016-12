foto Ansa

00:28

- Per il rilascio di Rossella Urru e i due cooperanti spagnoli, Enric Gonyalons e Ainhoa Fernandez, rapiti il 23 ottobre in Algeria, è stato pagato "un riscatto di 15 milioni di euro". Lo rivela un portavoce del gruppo MOJWA (Movimento per un'unica jihad nell'Africa occidentale), il gruppo islamista del Mali responsabile del sequestro. "Abbiamo ottenuto anche il rilascio di un mujahedeen da una prigione in Mauritania", ha detto Walid Abu Sarhaoui.