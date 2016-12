foto Ansa

20:48

- Nessun "6" al concorso di oggi del Superenalotto. A Mugnano di Napoli è stato però centrato un "5+" da 389.876,55 euro. La vincita è stata realizzata nel bar Play Off in corso Italia 33. Questa la combinazione vincente: 5-36-51-55-69-79. Numero Jolly: 48. Superstar: 86. Il jackpot stimato a disposizione per il "6" il prossiomo concorso sale a 15 milioni 900mila euro.