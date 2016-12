Roma, incendio nello studio 5 di Cinecittà

foto Ansa 11:51 - Un incendio è scoppiato nella notte negli studios di Cinecittà. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme sono divampate attorno all'una e mezza e hanno interessato il famoso studio 5. Le fiamme hanno distrutto scenografie, ballatoi e impianti elettrici mentre la struttura è rimasta integra. Le fiamme sono state domate nel giro di un'ora. - Un incendio è scoppiato nella notte negli studios di Cinecittà. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme sono divampate attorno all'una e mezza e hanno interessato il famoso studio 5. Le fiamme hanno distrutto scenografie, ballatoi e impianti elettrici mentre la struttura è rimasta integra. Le fiamme sono state domate nel giro di un'ora.

Un vigile è stato portato al policlinico Casilino per intossicazione ma non è grave. Sull'incendio indaga la polizia. Non si esclude alcuna pista. Da due settimane i lavoratori di Cinecittà sono in sciopero contro l'ipotesi di smembramento della cittadella del cinema.