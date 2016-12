foto Carabinieri

09:45

- Caccia al pirata della strada che nella notte ha investito e ucciso, per poi dileguarsi, un pedone sulla via Tiburtina, all'altezza di Tivoli (Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e stanno svolgendo accertamenti per rintracciare la persona che era alla guida dell'auto.