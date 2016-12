foto Ansa

20:57

- Il Grande Raccordo Anulare di Roma è provvisoriamente chiuso dal km 26.600, svincolo Nomentana, al km 29.800, svincolo Tiburtina, in entrambe le direzioni, per un incendio propagatosi ai margini della carreggiata nei pressi della Centrale del Latte. Il personale dell'Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile.