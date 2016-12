Roma, 74enne aggredita da due rottweiler

foto Ansa Correlati Roma, anziana aggredita da rottweiler 11:40 - Una donna di 74 anni è stata aggredita in una villa a Roma da due rottweiler e ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Andrea. Uno dei cani è stato abbattuto dai carabinieri che hanno ferito anche l'altro animale per consentire il soccorso della donna. Secondo quanto emerso, intorno alle 9 la 74enne è entrata nel giardino della villa dove lavora come donna di servizio ed è stata aggredita dai due cani. - Una donna di 74 anni è stata aggredita in una villa a Roma da due rottweiler e ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Andrea. Uno dei cani è stato abbattuto dai carabinieri che hanno ferito anche l'altro animale per consentire il soccorso della donna. Secondo quanto emerso, intorno alle 9 la 74enne è entrata nel giardino della villa dove lavora come donna di servizio ed è stata aggredita dai due cani.

A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno chiamato il 112 dopo aver sentito le grida della donna. Prima di essere soccorsa, la 74enne sarebbe stata trascinata dai cani per un centinaio di metri e sarebbe stata morsa e azzannata in testa, al volto, al tronco, alle gambe e alle braccia. Nonostante le numerose lacerazioni la donna non è in pericolo di vita: non avrebbe subito infatti lesioni a organi vitali.



La villa è di proprietà di un imprenditore che si trova fuori città per le vacanze. Stando alle testimonianze dei vicini, raccolte dai carabinieri, i due cani erano molto aggressivi, abbaiavano e ringhiavano quando qualcuno passava davanti al cancello, ma non sembra avessero mai aggredito nessuno.