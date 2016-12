foto Ansa

19:50

- Non ha subito nessuna violenza la turista australiana trovata ferita questa mattina alla stazione Termini di Roma. E' stata la stessa 22enne a raccontarlo agli investigatori. "Le indagini condotte - si legge in una nota della Questura - hanno chiarito che nella vicenda non c'è stato alcun comportamento violento. Tale ricostruzione è stata confermata anche dalla ragazza". In un primo momento era stato ipotizzato che la giovane fosse stata stuprata.