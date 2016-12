- Un'australiana di 22 anni è stata trovata esanime questa mattina in strada a Roma, nei pressi della stazione Termini. La ragazza, soccorsa dal 118, è stata operata d'urgenza per un'emorragia. E' stata lei stessa, parlando con gli inquirenti, a smentire l'ipotesi di stupro e a confermare quanto detto dal giovane tunisino con il quale ha avuto un rapporto. "Era consenziente, non c'è stato abuso", aveva spiegato agli agenti il ragazzo.

Stando a quanto riferiscono gli investigatori, ci sarebbero delle foto che ritraggono la ragazza e un ragazzo tunisino mano nella mano poco prima che accadesse la tragedia. Il rapporto è avvenuto in macchina, ma data la violenza, la 22enne ha perso molto sangue ed è svenuta. Il giovane, a quel punto, si è spaventato ed è fuggito. E' stato rintracciato ed identificato, ma su di lui non è stato emesso alcun provvedimento.

Anche la turista australiana, le cui condizioni ora sono migliorate, è stata ascoltata dalla polizia e, dopo lo shock iniziale, ha iniziato a ricordare quello che è successo. La giovane avrebbe detto agli agenti di aver conosciuto il tunisino poche ore prima. "Le indagini condotte dalla Squadra Mobile con la collaborazione del Comm.to Viminale - spiega la Questura di Roma - hanno permesso di chiarire che la vicenda non ha evidenziato alcun comportamento violento ai danni della ragazza straniera". La giovane ha confermato il racconto del tunisino escludendo "ogni forma di violenza".

A trovare la ragazza e a chiamare i soccorsi è stata una donna, che ha visto intorno alle 6 la ventiduenne in terra, sanguinante, in via Milazzo, nei pressi della stazione. L'australiana è stata trasportata dall'ambulanza al Policlinico Umberto I, dove è stata operata d'urgenza per un'emorragia.