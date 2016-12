foto Ingv 19:43 - Una scossa sismica di magnitudo 3.5 è stata avvertita alle 17.13 nell'area dei Castelli romani ed in alcune zone di Roma sud. Non sono stati segnalati, al momento, danni. A verificarlo la Sala Situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Montecompatri, Colonna e Monte Porzio Catone. - Una scossa sismica di magnitudo 3.5 è stata avvertita alle 17.13 nell'area dei Castelli romani ed in alcune zone di Roma sud. Non sono stati segnalati, al momento, danni. A verificarlo la Sala Situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Montecompatri, Colonna e Monte Porzio Catone.

La paura si diffonde via internet

La scossa che ha avuto il suo epicentro alle porte della capitale, a Montecompatri, è stata sentita distintamente in molti quartieri sud della capitale. Su Twitter e Facebook molti segnalano di avere sentito la scossa all'Eur, sull'Anagnina, San Giovanni, Garbatella, Casilina e Prenestina. A parte la "paura" nessun utente parla di danni a persone o cose.



Sisma sentito a Castelgandolfo

E' stato avvertito anche nella residenza pontificia di Castel Gandolfo, dove in questo periodo alloggia Benedetto XVI. Il portavoce vaticano padre Federico Lombardi, dopo aver sentito il direttore delle Ville Pontificie Saverio Petrillo, ha riferito che "la scossa è stata avvertita anche a Castel Gandolfo, senza però alcuna conseguenza negativa". "Ora la situazione è tranquilla", ha spiegato ancora padre Lombardi.



Protezione civile pronta ad intervenire

"La Protezione Civile della Regione Lazio sta monitorando l'evolversi della situazione nel territorio in cui è stata avvertita la scossa". Lo comunica la Regione Lazio. "La presidente Renata Polverini è stata subito informata ed è in contatto con la Sala operativa della Protezione Civile regionale. Al momento non risultano danni a cose o persone. Le squadre della Protezione Civile regionale sono state subito attivate per effettuare le opportune verifiche sul territorio interessato e sono pronte ad intervenire per qualsiasi evenienza", conclude la nota.