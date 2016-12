Rogo alla scientifica di Roma distrugge un reperto delle indagini sull'attentato di Brindisi

foto Tgcom24

06:19

- Un incendio si è sviluppato in uno dei laboratori del Dipartimento della Polizia scientifica a Roma, in zona Cinecittà, alcuni giorni fa ma solo ora se ne è avuta notizia. Inizialmente si era detto che non vi erano stati danni ai reperti, compresi quelli relativi all'attentato avvenuto Brindisi ma poco dopo è avvenuta l'ufficializzazione della distruzione di una delle prove del caso. Il rogo è stato causato da un corto circuito.