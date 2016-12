foto Ansa

14:21

- Al culmine dell'ennesimo diverbio familiare, un 29enne di Frascati (Roma) ha afferrato un coltello e ha colpito per tre volte la madre 54enne. La donna, ricoverata in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. A dare l'allarme alla polizia è stata una vicina di casa allertata dalle urla della donna. Per il 29enne, scappato e ritrovato a casa di uno zio in stato di shock, sono scattate le manette per il reato di tentato omicidio.