Aerei, atterraggio d'emergenza a Fiumicino

07:58

- Un jet delle Aerolineas Argentinas con 250 persone a bordo è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza a Fiumicino. La manovra è riuscita senza problemi. Il velivolo era decollato intorno alle 20 dallo scalo romano. Mentre era in volo ha avuto problemi ad un motore dopo l'impatto con alcuni volatili. Per circa un'ora è rimasto a largo delle coste italiane in volo per scaricare il carburante e poter atterrare in sicurezza.