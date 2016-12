foto Ansa 09:34 - Cambio ai vertici della polizia dopo le sentenze per le violenze durante il G8 a Genova nel 2001. Il prefetto Gaetano Chiusolo è stato nominato direttore della Direzione centrale anticrimine (Dac), mentre Maria Luisa Pellizzari sarà dirigente del Servizio centrale operativo (Sco). I nomi sono stati proposti dal capo della polizia, Antonio Manganelli, al ministro dell'Interno che ha condiviso le nomine. - Cambio ai vertici della polizia dopo le sentenze per le violenze durante il G8 a Genova nel 2001. Il prefetto Gaetano Chiusolo è stato nominato direttore della Direzione centrale anticrimine (Dac), mentre Maria Luisa Pellizzari sarà dirigente del Servizio centrale operativo (Sco). I nomi sono stati proposti dal capo della polizia, Antonio Manganelli, al ministro dell'Interno che ha condiviso le nomine.

Chi è Maria Luisa Pellizzari

Veneta di Montagnana (Padova), 53 anni, Maria Luisa Pellizzari, nuovo capo dello Sco al posto di Gilberto Caldarozzi, ha alle spalle una lunga carriera nella polizia caratterizzata da diversi importanti risultati specie nell'attività di polizia giudiziaria. Pellizzari, sposata, un figlio, da gennaio 2012 era direttore del Servizio Polizia Stradale.



Entrata in Polizia nel 1985 quale vice commissario in prova, è stata assegnata alla Scuola Allievi Agenti di Bolzano, poi al Dipartimento di Ps come addetta alla Divisione del Servizio Scuole. Nell'agosto 1987 ha assunto l'incarico di funzionario addetto alla Squadra Mobile della Questura di Roma e, nel giugno 1990, quello di funzionario addetto al Centro Interprovinciale Criminalpol di Roma. Nel luglio 1992, è stata assegnata al centro operativo di Roma della Dia, come capo sezione.



Pellizzari è stata nominata primo dirigente dal gennaio 2001 e, a febbraio, è stata preposta alla seconda Divisione del Servizio Centrale Operativo. Nel marzo 2004 è stata trasferita presso l'Istituto Superiore di Polizia con l'incarico di direttore della III Divisione. Nell'aprile 2005 è stata nominata direttore della III Divisione del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine e nell'ottobre 2009 capo del Servizio assistenza e attività sociali della Direzione centrale per gli Affari generali della Polizia di Stato. Dal primo gennaio 2010 è stata promossa dirigente superiore.



Tra i riconoscimenti che le sono stati conferiti, la medaglia d'oro al merito di servizio, dieci encomi, un encomio solenne.



Chi è Gaetano Chiusolo

Gaetano Chiusolo, nuovo direttore della Direzione centrale anticrimine, prefetto dal 2011, è entrato nell'amministrazione della pubblica sicurezza nel '78, ricoprendo il suo primo incarico alla Squadra mobile della questura di Bologna. A metà degli anni 80 è stato assegnato alla Squadra mobile di Palermo partecipando attivamente a delicate indagini nei confronti della criminalità mafiosa.



Passato alla Criminalpol "Emilia Romagna" e nominato capo della Sezione Sequestri di persona, ha contribuito in maniera determinante alla liberazione di alcuni ostaggi e all'arresto di pericolosi esponenti dell'Anonima Sarda. Successivamente trasferito alla Criminalpol "Liguria", ha diretto importanti operazioni in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in danno di pericolose organizzazioni criminali siciliane, napoletane e calabresi.



Negli anni successivi, dopo aver rivestito le funzioni di vicario delle questure di Ravenna e Firenze, è stato nominato questore di Parma e, quindi, di Brescia. Ha quindi ricoperto l'incarico di direttore centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza con lo specifico compito di realizzare un'incisiva attività di collaborazione internazionale nella lotta al narcotraffico che lo ha portato a partecipare, tra le numerose iniziative avviate in materia di coordinamento investigativo e internazionale per il contrasto al traffico di stupefacenti, alla negoziazione di protocolli operativi con Macedonia e Serbia e alla definizione del Patto Europeo contro il traffico internazionale di stupefacenti. Dal luglio 2011 è stato direttore dell'Ufficio centrale ispettivo.