foto Ansa

12:37

- Due ispettori dell'Agenzia delle Entrate di Roma sono stati arrestati con l'accusa di concorso in concussione. Secondo l'accusa avrebbero ottenuto 2mila euro da un commerciante per modificare un verbale di infrazione che prevedeva una sanzione da 60mila euro. Nelle abitazioni dei due, ritenuti coinvolti in altri fatti analoghi, sono stati trovati 103mila euro in contanti.