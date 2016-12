Nuova fiammata di caldo africano

foto Meteo.it Correlati Il caldo africano torna a farsi sentire

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 09:51 - Tempo ancora instabile oggi soprattutto al Nordest, poi il rinforzo dell'Anticiclone Nordafricano porterà un fine settimana soleggiato, con pochi rovesci sulle Alpi e, al mattino, sulle Venezie. Il caldo andrà di nuovo aumentando, toccando l'apice all'inizio della prossima settimana, quando in Puglia, Basilicata e nelle Isole si potranno localmente raggiungere punte di 42-43 °C.

Oggi avremo una moderata nuvolosità al Nord, con rovesci e temporali anche forti su Alpi, Prealpi lombarde, regioni di Nordest, Emilia e Appennino settentrionale; al mattino qualche rovescio anche al Nordovest, dove migliora nel pomeriggio. Bel tempo altrove, con più spazi di sereno anche al Nordovest. In serata qualche temporale si farà sentire su alto Piemonte, est Lombardia e, nella notte, in Veneto. Temperature massime in calo al Nordest e in Emilia, con valori quasi ovunque tra 27 e 34 gradi.