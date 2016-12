17:45

- Per la prima volta la polizia giudiziaria italiana è entrata in Vaticano per una perquisizione. Sfiorato l'incidente diplomatico, quando la finanza ha passato al setaccio la contabilità dell'Istituto dermatologico dell'Immacolata e dell'ospedale San Carlo, che fanno capo alla congregazione dei "Figli dell'Immacolata Concezione", nell'ambito di un'inchiesta su un buco da oltre 800 milioni di euro.