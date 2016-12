Calcioscommesse, lo juventino Bonucci e l'interista Ranocchia convocati in Procura

foto Ap/Lapresse Correlati DOSSIER 18:15 - Il calciatore della Juventus Leonardo Bonucci sarà sentito il 15 luglio dalla Procura federale della Figc nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse. Il nome del difensore rientra nel cosiddetto "filone barese" delle indagini. Con lui sarà ascoltato anche Andrea Ranocchia, suo ex compagno ai tempi del Bari e attuale giocatore dell'Inter. I due hanno sempre respinto ogni genere di accusa. - Il calciatore della Juventus Leonardo Bonucci sarà sentito il 15 luglio dalla Procura federale della Figc nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse. Il nome del difensore rientra nel cosiddetto "filone barese" delle indagini. Con lui sarà ascoltato anche Andrea Ranocchia, suo ex compagno ai tempi del Bari e attuale giocatore dell'Inter. I due hanno sempre respinto ogni genere di accusa.

IL CALENDARIO DELLE AUDIZIONI

Il 9 luglio saranno ascoltati Andrea Masiello (calciatore Atalanta) e i non tesserati Fabio Giacobbe e Angelo Iacovelli; il giorno successivo toccherà a Nicola De Tullio e Giovanni Carella, anche loro non tesserati. Riguardo alle audizioni relative al filone d'inchiesta di Napoli, inoltre, è stato disposto il rinvio a data da destinarsi di Federico Cossato (ex calciatore) ed è stato invece calendarizzato al 9 luglio l'interrogatorio di Dario Passoni (calciatore Folzano), che era stato precedentemente rinviato. Questo il calendario completo delle audizioni sui filoni di Bari, Napoli e Cremona: 5 luglio: Gianfranco Parlato (tecnico), Michele Cossato (ex calciatore), Silvio Giusti (tecnico); Biagio Pagano (calciatore della Nocerina), Eugenio Vincenti (Osservatore del Livorno). 6 luglio: Matteo Gianello (calciatore Villafranca Veronese), Walter Mazzarri (tecnico Napoli), Gianluca Grava (calciatore Napoli), Paolo Cannavaro (calciatore Napoli), Giuseppe Mascara (calciatore Novara). 7 luglio: Marco Turati (calciatore svincolato). 9 luglio: Giuseppe Santorum, Fabio Quagliarella (calciatore Juventus), Federico Piovaccari (calciatore Sampdoria), Luca Ariatti (calciatore Pescara), Esmael Angelo Junior Da Costa (calciatore Sampdoria), Paolo Acerbis (calciatore svincolato) ; Andrea Masiello (calciatore Atalanta), Dario Passoni (calciatore Folzano), Fabio Giacobbe e Angelo Iacovelli. 10 luglio: Filippo Carobbio (calciatore Siena) , Nicola De Tullio e Giovanni Carella. 11 luglio: Roberto Bagalini (associato A.I.A), Stefano Bagalini (calciatore Fermana), Ferdinando Coppola (calciatore Milan), Daniele Sebastiani (presidente Delfino Pescara). 13 luglio: Massimo Mezzaroma (presidente Siena), Piero Camilli (presidente Grosseto), Antonio Conte (tecnico Juventus). 15 luglio: Leonardo Bonucci (calciatore Juventus), Andrea Ranocchia (calciatore Inter).