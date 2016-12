Roma, assumono badante per fare sesso a tre

foto Ap/Lapresse

- Una coppia di romani ha deciso di assumere una 22enne, cittadina moldava, con la scusa di cercare una badante per l'anziana madre. In realtà, i due volevano fare sesso a tre. E così, sotto la minaccia di una pistola, rivelatasi poi un'arma giocattolo, la costrinsero ad avere un rapporto sessuale. La ragazza, il giorno successivo, riuscì a fuggire e, in stato confusionale, si rivolse ai Carabinieri, denunciando l'accaduto.