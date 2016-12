foto LaPresse

08:30

- Una colossale frode fiscale è stata scoperta dai finanzieri di Roma al termine di complesse indagini dirette e coordinate dalla Procura di Velletri. Le Fiamme gialle hanno scoperto un giro di fatture false per oltre 100 milioni di euro, con Iva evasa per oltre 15 milioni, che vede coinvolte a vario titolo 40 aziende che utilizzavano società "cartiere" per l'emissione di false fatture. Una decina le persone denunciate.