foto Ansa

14:04

- Sono 18 le città per le quali domani il ministero della Salute prevede il massimo grado di allerta per il caldo. Il bollino rosso scatterà per Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. A Bari e Venezia, invece, è stato assegnato il bollino arancione, con un livello di calore leggermente inferiore.