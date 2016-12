Svastica durante Italia-Spagna: condannato

foto Polizia Correlati Svastica e saluto romano al Circo Massimo 16:13 - E' stato arrestato, condannato e rimesso in libertà il giovane che, al Circo Massimo a Roma, sventolava davanti al maxischermo per la finale degli Europei, una bandiera con una svastica. Le accuse sono di "resistenza e di apologia di reato". Il giovane, Enrico Zaccardi, di 23 anni, è già noto alla Digos. Finito in manette anche un suo amico per lancio di oggetti. Altri componenti del gruppo sono stati denunciati. - E' stato arrestato, condannato e rimesso in libertà il giovane che, al Circo Massimo a Roma, sventolava davanti al maxischermo per la finale degli Europei, una bandiera con una svastica. Le accuse sono di "resistenza e di apologia di reato". Il giovane, Enrico Zaccardi, di 23 anni, è già noto alla Digos. Finito in manette anche un suo amico per lancio di oggetti. Altri componenti del gruppo sono stati denunciati.

Il giovane era stato videoripreso dalla polizia scientifica mentre inneggiava al "Duce" sventolando la bandiera. A seguito della perquisizione in casa sua è stata sequestrata un'altra bandiera simile a quella utilizzata domenica, volantini ed altro materiale che inneggia al fascismo e "oggetti atti ad offendere".



A finire in manette, sempre per resistenza, è stato un altro romano di 19 anni, Ivan Simoncioni, che era in compagnia di Zaccardi, ed è stato ripreso mentre lanciava oggetti verso il maxischermo e il pubblico. Altri componenti del gruppo, tra i quali una donna, sono stati denunciati perché trovati in possesso di materiale pirotecnico.



Zaccardi condannato per resistenza

Il ventitreenne è stato processato per direttissima e condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la condanna è stato rimesso in libertà. Tuttavia rimane pendente per lui una denuncia per apologia di reato con riferimento alla bandiera con svastica che gli è stata sequestrata. Il suo difensore, Lorenzo Contucci, ha sottolineato che la libertà gli è stata concessa perché è incensurato e non ha carichi pendenti.