Caronte non molla la presa sull'Italia: previsto caldo africano nel weekend

Caronte torna all'attacco

La situazione in Europa 08:42 - Anche nei prossimi giorni l’alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello al Centrosud mentre al Nord, almeno fino a venerdì, si vedrà qualche nuvola e qualche temporale in più per l’infiltrazione di correnti relativamente fresche di origine atlantica. Nel fine settimana invece l’alta pressione tornerà a occupare tutto il Paese e ci regalerà due giornate ovunque soleggiate e molto calde. - Anche nei prossimi giorni l’alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello al Centrosud mentre al Nord, almeno fino a venerdì, si vedrà qualche nuvola e qualche temporale in più per l’infiltrazione di correnti relativamente fresche di origine atlantica. Nel fine settimana invece l’alta pressione tornerà a occupare tutto il Paese e ci regalerà due giornate ovunque soleggiate e molto calde.

Quindi oggi mattinata con prevalenza di tempo bello in quasi tutta l’Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone alpine, con temporali qua e là soprattutto sui settori occidentali e centrali; a tratti qualche nuvola nasconderà il cielo anche in Pianura Padana e lungo la Dorsale Appenninica, sempre tanto sole invece nel resto del Paese. Temperature senza grandi variazioni: massime in generale comprese fra 27 ai 33 gradi, con qualche punta fino a 34-35 gradi al Centrosud. Venti per lo più deboli.



Giovedì cielo in generale nuvoloso al Nordovest, con temporali qua e là su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Un po’ di nuvole alternate a momenti soleggiati anche su Triveneto e Appennino Centrale, bello e soleggiato altrove. Temperature quasi invariate.