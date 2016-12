Meteo, prosegue l'ondata di caldo

foto Meteo.it Correlati La situazione dai grafici 08:34 - Sull'Italia prevale il bel tempo e il caldo si fa sempre più intenso, con temperature in crescita fino a domenica. L’ondata di temperature torride proseguirà per buona parte della prossima settimana specialmente al Centrosud, mentre tra lunedì e martedì al Nord arriveranno dei temporali. - Sull'Italia prevale il bel tempo e il caldo si fa sempre più intenso, con temperature in crescita fino a domenica. L’ondata di temperature torride proseguirà per buona parte della prossima settimana specialmente al Centrosud, mentre tra lunedì e martedì al Nord arriveranno dei temporali.

Per oggi le previsioni di meteo.it sono di tempo soleggiato in tutte le regioni, con le consuete nuvole sui monti nelle ore pomeridiane e serali e rischio molto basso di temporali. Qualche formazione di nubi sparse comparirà anche in Piemonte e Lombardia nord-occidentale.



Il caldo comincerà a farsi pesante a causa del concomitante aumento dei tassi di umidità. Le temperature massime raggiungeranno facilmente i 33-36 gradi in molte zone mentre la ventilazione si manterrà molto debole.



Sabato è previsto ancora bel tempo, con annuvolamenti sulle Alpi. Domenica aumenterà il rischio di temporali sulle zone alpine e prealpine centro-occidentali e nella pianura piemontese.